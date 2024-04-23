В Свердловской области ожидается снижение цен на яйца на 5%

Ценник на яйца в Свердловской области наконец изменится в лучшую для покупателей сторону. По словам министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка региона Анны Кузнецовой, уже к лету можно будет увидеть цены на 5% ниже сегодняшних. Однако раньше времени радоваться не стоит - уже к осени ситуация вновь изменится.

"У нас яйцо производится с профицитом. И часть яйца поставляется в соседние и даже в дальние регионы. Например, на Северный Кавказ. Благодаря контролю мы зафиксировали цены у наших фабрик и смогли обеспечить их стабильность. Но я, наверное, вас расстрою, яйца вряд ли будут дешеветь. Сезонно они дешевеют обычно летом после Пасхи. Возможно, цена будет снижена на 5%. Но осенью все равно вернется к тем значениям, которые есть сейчас, потому что у производителей выросла себестоимость. Для того, чтобы эту себестоимость оправдывать, они должны торговать по текущим ценам", – рассказала Анна Кузнецова в эфире телеканала ОТВ.

Помимо этого, нестабильно себя ведут цены на томаты и огурцы, а от покупателей часто поступают жалобы на отсутствие овощей местного производства. Однако устранить эту проблему можно только вводом еще одной производственной площадки в регионе. По словам Кузнецовой, на сегодняшний день у самого крупного тепличного хозяйства уже имеется проект по строительству еще одного блока теплиц площадью примерно 13,5 тыс. га. Благодаря ему удастся увеличить обеспечение свердловского населения огурцами и томатами с 36% до 50%

"Такую задачу президент сейчас поставил: увеличить производство томата. Чем больше будет товара на рынке, тем будет плавнее колебание цен. И мы тогда не увидим таких резких скачков на томаты, как было этой зимой. Это все связано исключительно с производственным циклом тепличных комбинатов", – добавила Кузнецова.

Цены на яйца в конце 2023-го и начале 2024-го года стали быстро расти, что вызвало недовольство населения. Стоимость этого продукта, перевалившая за 100 рублей, внесла значительный вклад в и без того растущую продовольственную инфляцию.

А вчера стало известно, что ФАС России в преддверии Пасхи направила производителям куриных яиц и торговым сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен.