23 Апреля 2024
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Фото: ГИБДД России по Тюменской области

В Тюменской области ограничено движение транспорта на автодороге Макарова – Налимова

В Тюменской области ограничено движение транспорта на протяжении всей автодороги Макарова – Налимова в Ишимском районе, сообщили Накануне.RU ГИБДД Тюменской области.

"Ограничения введены в связи с переливом воды через проезжую часть. Безопасность движения обеспечивает наряд ДПС, установлены временные дорожные знаки", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления МЧС, битва с большой водой, пришедшей в Тюменскую область, продолжается. В деревне Синицына Ишимского района в ночь на 21 апреля сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области при патрулировании обнаружили течь в дамбе и оперативно смогли ее ликвидировать. Этой же ночью аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Челябинской области приняла участие в устранении течи в дамбе, которая защищает от паводка деревню Большой Остров.

По данным информационного центра правительства региона, за сутки уровень воды в реке Тобол на контрольной точке в селе Коркино Упоровского района вырос на 144 сантиметра и составил 714 сантиметров. Сутками ранее уровень воды составлял 554 сантиметров. В Викулово прирост воды в реке Ишим за сутки составил 30 сантиметров и составляет 515 сантиметров (критическая отметка - 1000), у города Ишим и села Ильинка уровень воды в Ишиме снижается, однако все равно остается на опасном уровне. В Ильинке снизился на пять сантиметров (критическая отметка 800), в Ишиме снизился на 11 сантиметров и составляет 1053 (критическая - 850).

Теги: ограничения, транспорт, дорога, паводок


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