На уральской заправке вспыхнул бензовоз

На Среднем Урале тушат пожар на заправке.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня около 9 часов утра поступил сигнал о пожаре на улице Пролетарская в Ирбите. На площади в 8 квадратных метров загорелась газовая колонка и кабина бензовоза на газовой заправке. По данным ведомства, в результате есть пострадавший.

Через полчаса открытое горение было ликвидировано. Сейчас огнеборцы проводят проливку и разборку сгоревших конструкций.

В тушении участвуют 12 специалистов и 4 единицы техники.



