Сунак пообещал предоставить Украине крупнейший пакет военной помощи

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил о планах выделить Украине крупнейший пакет помощи размером $617 млн. В него войдут больше 1,6 тысячи ракет, 60 малых плавсредств, 160 БМП Husky, 162 бронемашины и 78 вездеходов, а также свыше 4 млн патронов.

Среди прочего Киеву будут переданы дополнительные крылатые ракеты Storm Shadow, дальность которых может превышать 250 км, сообщает ТАСС.

По информации The Guardian, вместе с новым пакетом помощи общая сумма выделенных Великобританией средств для Украины в 2024 году достигнет $3,7 млрд.

Ранее глава сенатского комитета по разведке Марк Уорнер заявил, что США могут возобновить военные поставки Украине к концу следующей недели, они будут включать оперативно-тактические ракеты ATACMS.

При этом Bloomberg пишет, что новый пакет военной помощи США на сумму 61 млрд долларов даст Украине передышку, но до перемен на поле боя еще далеко, да и вряд ли это переломит ход боевых действий. Для захвата ВСУ российских территорий требуется дополнительная помощь, что является сложной перспективой в США, отмечает издание.