Правительству России предлагают воссоздать советский комитет по науке и технике

Группа ученых-экономистов, занимающихся при российском правительстве проблемой технологического суверенитета, представила план достижения этой цели. Главные положения: увеличить финансирование исследований и разработок хотя бы до 3% ВВП (сейчас меньше 1%), бороться с "утечкой мозгов" и создать надведомственный орган управления наукой – как это было в СССР.

Доклад о достижении технологического суверенитета подготовлен силами Института ВЭБ, Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) и Курчатовского института, пишет РБК.

Ученые отмечают, что уже предпринимаемых мер (рост объемов производства, импортозамещение, локализация) не хватит.

В России, в отличие от СССР, нет единого координационного, аналитического центра, занимающегося вопросами прикладной науки, указывают авторы. В советское время таким органом был Государственный комитет по науке и технике (ГКНТ). Подобных центров ответственности нет и на уровне отдельных ведомств.

В качестве возможного организационного решения авторы предлагают воссоздание "базового элемента советской системы управления наукой — ГКНТ — в формате Бюро по науке и технологиям как постоянно действующего надминистерского органа".

Эксперты отмечают, что такое бюро могло бы заниматься также трансфером технологий между гражданским и оборонным секторами (сегодня этот процесс сильно ограничен).