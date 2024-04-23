В Екатеринбурге задержали московского поставщика запчастей по делу о коррупции в "Гортрансе"

Силовики задержали еще одного фигуранта дела о коррупции в ЕМУП "Гортранс", а именно поставщика запчастей для автотранспортного предприятия, об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

Задержанный является представителем крупной московской компании. Ему вменяют сразу несколько эпизодов взяток топ-менеджерам "Гортранса" Екатеринбурга. При этом мужчина, как и ранее арестованный директор Октябрьского троллейбусного депо ЕМУП Александр Хабаров, отказывается сотрудничать со следствием, не признавая свою причастность к коррупционным сделкам.

В ноябре прошлого года Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил под арест директора филиала ЕМУП "Гортранс" Александра Хабарова. Ему предъявили обвинение по пункту "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере). Также был арестован инженер материально-технического снабжения ЕМУП "Гортранс" Дмитрий Фурсик. Он тоже обвиняется в получении взятки.

Напомним, в разгар декабрьского транспортного коллапса выяснилось, что десятки автобусов "Гортранса" несколько лет стоят в парке и никем не ремонтируются - "НефАЗы" 2015 года выпуска не эксплуатируют, поскольку денег на ремонт у организации нет из-за многомиллионного долга. Проблемы с задолженностями и сопутствующим арестом имущества в ЕМУПа регулярные, к началу 2024 года долг предприятия перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов и субъектами предпринимательства, а также по налогам и сборам составлял 500 млн руб. При этом кадровый дефицит в "Гортрансе" достиг 2,5 тысяч сотрудников, острая нехватка кадров сложилась на фоне жалоб на недостаточные зарплаты.