Для продления выплат многодетным на погашение ипотеки необходимо 650 млрд рублей

В России сохранение выплат для многодетных семей на погашение ипотечных кредитов потребует дополнительных 650 млрд руб. из бюджета до 2030 года.

Об этом говорится в документах к правительственной комиссии по законопроектной деятельности. Законопроект о продлении меры поддержки одобрили на заседании 22 апреля.

Отмечается, что принятие документа приведет к возникновению дополнительных расходов бюджета. Траты составят 648 млрд руб. в 2024–2030 годы.

Как сообщила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая, на фоне общих расходов бюджета траты на поддержку улучшения жилищных условий для семей с детьми в среднем в 100 млрд руб. в год невелики и составляют несколько процентов. Она привела пример: только в 2024 году траты казны заложены на уровне 36,7 трлн руб., сообщают "Известия".