Москалькова попросила провести проверку в "Черном дельфине"

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру РФ, чтобы организовать проверку в исправительной колонии "Черный дельфин".

"В мой адрес поступило обращение в защиту прав заключенных ИК № 6 по Оренбургской области, более известной как «Черный дельфин», о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения", ― заявила она в своем Telegram-канале.

Москалькова указала, что взяла ситуацию на особый контроль.

Учреждение известно как колония особого режима для пожизненно осужденных.

Ранее глава государства Владимир Путин поручил СКР принять меры для более эффективного расследования дел о пытках в российских тюрьмах. Он предложил, в том числе передавать такие дела для предварительного следствия в главные следственные управления и следственные управления по субъектам РФ либо в центральный аппарат СК.