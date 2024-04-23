Названы регионы с самой высокой зарплатой

В России лидерами по выплате средней зарплаты по итогам 2023 года стали Чукотка, Москва, Магаданская область, ЯНАО, Камчатка, НАО и Якутия.

Об этом говорится в исследовании "Интегральный рейтинг социально-экономического положения регионов РФ по итогам 2023 года" Фонда развития гражданского общества. Документ разработан на основе данных Росстата, Минфина, ФНС и Федерального казначейства.

Регионы оценивались по девяти социальным и экономическим показателям, среди которых – уровень средней зарплаты, прожиточный минимум, уплата налогов, показатель промышленного производства.

По показателю соотношения прожиточного минимума и уровню оплаты труда в исследовании лидируют Москва, ЯНАО, ХМАО, Чукотка, НАО, Магаданская область и Якутия.

Лучшими по уплате НДС оказались Ленинградская и Вологодская области, а лидерами по промпроизводству — Камчатка и Чувашия, сообщают "Известия".