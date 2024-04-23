Власти отклонили проект о сокращении рабочего времени матерям двух детей

Кабмин России не поддержал сокращение трудового дня для россиянок, имеющих двух и более детей.

Об этом говорится в документе с отзывом на проект закона фракции ЛДПР. Депутаты с оценкой не согласны и намерены всё равно внести законопроект в Госдуму.

В отзыве правительства сказано, что документом предлагается дополнить Трудовой кодекс РФ статьей, предусматривающей установление женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 18 лет, сокращенной продолжительности рабочего времени не более 39 часов в неделю с сохранением заработной платы в полном объеме. Кабмин отмечает, что Кодексом для многодетных родителей, в том числе женщин, имеющих более двух детей, уже предусмотрены гарантии и меры поддержки - предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и дополнительного отпуска без сохранения заработной платы в удобное для женщин время. Также указывается на то, что они не могут быть уволены по инициативе работодателя, без их письменного согласия они не могут быть направлены в служебные командировки, привлечены к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни.

Решение правительства прокомментировал глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. "В отзыве отмечено, что многодетные родители уже имеют набор льгот. Только статистика рождаемости продолжает удручать нас своими показателями. Какими мерами поддержки мы можем создать для матери двоих детей достойное качество жизни? Отпуском за свой счет в любое время или не отправлять в командировки без ее согласия? Или предложением самостоятельно договариваться с работодателем, если необходим сокращенный рабочий день для ухода за детьми?", — указал депутат.

Он отметил, что фракция не просто концептуально доработает законопроект, но и будет расширять перечень льгот и добиваться их утверждения, сообщают "Известия".