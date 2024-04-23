СМИ: хакеры атаковали более 19 млн пользователей Android из России

Хакеры значительно увеличили количество атак на пользователей Android-смартфонов из России.

По данным "Лаборатории Касперского", за первый квартал текущего года количество таких атак увеличилось в 5,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Всего за первые три месяца злоумышленники атаковали более 19 млн человек.

Среди самых популярных киберугроз — вирусы Dwphon и Mamont. Первый собирает информацию о зараженном устройстве и личные данные его владельца, сведения об установленных приложениях. Он может незаметно загружать на смартфон различные программы, в том числе рекламное и вредоносное ПО.

По словам экспертов, Mamont представляет собой программу для выманивания платежных данных владельцев устройств, кроме того, он способен получать доступ к SMS на гаджете, сообщают "Известия".