Гладков: На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели

Система противовоздушной обороны России сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду и Белгородскому району.

Как заявил в Telegram губернатор Вячеслав Гладков, по предварительным данным, пострадавших нет. Было повреждено частное жилое владение в поселке Разумное.

В результате выбиты окна и посечен фасад здания. Кроме того, по словам главы региона, у одного легкового автомобиля выбито лобовое стекло.

Информация о последствиях воздушной атаки уточняется.

Ранее Гладков сообщил о том, что власти сегодня перечислят 400 млн руб. 35 сельхозпроизводителям, пострадавшим от обстрелов ВСУ.