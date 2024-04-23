Среди главных страхов россиян - диверсии и атаки беспилотников

В первом квартале текущего года граждан России сильнее всего тревожили украинские беспилотные летательные аппараты, коммунальные аварии и угроза терактов.

Об этом говорится в докладе в рамках "Национального индекса тревожностей. КРОС", подготовленного одноименной коммуникационной компанией. Кроме того, нападение на "Крокус Сити Холл" активизировало опасения, связанные с возвращением смертной казни и засильем мигрантов, а самым неожиданным оказался страх перед "нашествием" грызунов — крыс, мышей и бобров.

А ситуация с разливом рек и массовым подтоплением населенных пунктов на Урале в рейтинг КРОС не попала.

КРОС ранжирует тревожности россиян на основе анализа новостей СМИ, а также постов и комментариев в соцсетях, сообщает "Коммерсант".