Даванков обошел Путина по пожертвованиям россиян на выборную кампанию

Владислав Даванков, который получил третье место на выборах президента России, получил от граждан на свою предвыборную кампанию 21,5 млн руб.

Согласно данным ЦИК, частные средства составили 5,8% от его избирательного фонда в 369 млн руб. Даванков — лидер среди четырех участников выборов по объему полученных частных пожертвований. От выдвинувших его "Новых людей" он получил 199 млн руб., от юридических лиц в виде пожертвований — 128,5 млн. Еще 20 млн кандидат вложил из собственных средств.

Второе место по объему пожертвований от физических лиц занимает кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, на счет которого от россиян поступило 9,7 млн руб. — это 4,5% от общих средств его фонда. Еще 200 млн перечислила выдвинувшая Слуцкого партия, 2,9 млн поступили от юрлиц и 2 млн — от самого кандидата. Общий объем избирательного фонда Слуцкого составил 214,6 млн.

На кампанию избранного президентом Владимира Путина граждане пожертвовали 5,2 млн руб. — это 1,1% от общего объема избирательного фонда в 477,2 млн. Пожертвования от юрлиц составили 472 млн руб, собственных средств Путин не вкладывал, сообщает РБК.

Напомним, Центризбирком России спустя почти месяц после президентских выборов собирается проверить "информацию о возможных попытках проголосовать дважды". Для этого по распоряжению главы ЦИК Эллы Памфиловой была создана соответствующая рабочая группа.