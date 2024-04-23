Глава МЧС Чечни впервые появился на публике после скандала с задержанием

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев, который попал в скандал после задержания сотрудниками дагестанской полиции, впервые появился на публике.

Его заметили среди других руководителей силовых структур республики во время совещания у главы региона Рамзана Кадырова, на котором обсуждались вопросы участия Чечни в специальной военной операции. Присутствие в зале главы регионального главка МЧС подтвердил Кадыров.

"Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников", — отметил глава республики, сообщает телеканал "360".