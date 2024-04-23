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Фото: Накануне.RU

Хуснуллин заявил, что все решения по третьему этапу модернизации БАМа приняты

Все решения по третьему этапу модернизации Байкало-Амурской магистрали (БАМ) приняты.

Как заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, он предполагает увеличение провозной способности до 270 млн т. "Я могу отметить, что у нас приняты все решения по строительству третьего этапа", – сказал он.

Отмечается, что в 2023 году провозная способность БАМа составила 173 млн т. Хуснуллин указал, что в текущем году должны закончиться основные работы по второму этапу, после чего перевозная способность дойдет до 180 млн т. Для выхода на третий этап модернизации трудятся 33 тыс. строителей, сообщает ТАСС.

Напомним, в 2021 году министр обороны России Сергей Шойгу запустил реконструкцию БАМа. Планируется отремонтировать участок протяженностью 340 км на восточной ветке Байкало-Амурской магистрали – между станциями Улак и Февральск. Тогда завершение ремонта планировалось к концу 2024 года.

Теги: Хуснуллин, БАМ, железная дорога


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Ранее 12.08.2021 10:45 Мск Шойгу дал старт реконструкции БАМа

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