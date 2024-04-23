23 Апреля 2024
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Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

Продавец от бота: «Ростелеком» разработал цифрового консультанта с искусственным интеллектом для розничных магазинов

«Ростелеком» завершил разработку нового сервиса «Цифровой консультант» для ритейл-индустрии. Решение, созданное с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), поможет улучшить клиентский опыт и высвободит ресурс персонала магазинов для выполнения функций, в которых обязательно участие человека. Сейчас цифровой консультант «проходит стажировку» — компания тестирует его в технологической лаборатории B2E TechLab, которая занимается разработкой и внедрением цифровых технологий в ритейле.

Для запуска сервиса ИИ сгенерирует аватар — визуальный образ, голос и манеру ведения коммуникации цифрового консультанта по заданным параметрам на основе реального человека, а также обеспечит его анимацию на устройствах. ИИ также будет озвучивать цифрового консультанта и синхронизировать его речь с артикуляцией и мимикой. В зависимости от задач консультант может использовать разные сценарии взаимодействия с покупателями.

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» отмечает: «Ритейл-индустрия сегодня стремительно развивается. Наша компания следит за рынком и уже внедрила несколько ИТ-решений в эту отрасль. Например, на Урале мы подключили умные экраны в более чем 100 торговых точках крупной аптечной сети. Появление цифрового консультанта также упростит процесс информирования покупателей, ведь персонализированный сервис работает без привлечения сотрудников и затрат на их обучение. В будущем благодаря привязке к системе лояльности сети консультант сможет рекомендовать товары на основе предпочтений и истории покупок конкретного клиента».

Внедрение ИИ позволит ритейлеру использовать лучшие практики для продажи товаров без дополнительного контроля за исполнением скриптов, так как ИИ минимизирует риски человеческого фактора. Новая яркая технология привлечет к себе внимание покупателей и поможет найти индивидуальный подход к каждому.

Подробнее об услугах «Ростелекома» для бизнеса можно узнать на сайте компании или по телефону 8-800-200-30-00. Подробнее о новостях телеком-отрасли – в Telegram-канале «Ростелеком ПроБизнес Урала».

Теги: ростелеком, цифровой бот, искусственный интеллект, оитейл-индустрия


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