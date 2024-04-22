23 Апреля 2024
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Политика Костромская область
Фото: Накануне.RU

Костромская область в числе регионов-лидеров по росту обеспеченностью граждан жильем 

Регионы с наилучшей динамикой прироста обеспеченности жильем отметил в своем докладе на заседании комиссии Госсовета России министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

Костромская область традиционно находится среди регионов-лидеров по исполнению федеральных планов по строительству жилья. Регион ежегодно выполняет и перевыполняет установленные Минстроем России показатели.

С 2019 года в Костромской области введено более 1,5 тысяч кв метров жилья, из которых 632,7 тысячи кв метров в многоквартирных и 869,5 - в индивидуальных жилых домах.

В минувшем году в рамках реализации президентского национального проекта в регионе построили 360 430 кв метров жилья. План, установленный министерством, был превышен на 7,2%. При этом, застройщики применяют комплексный подход к освоению территорий. Современные многоэтажки сдаются вместе с благоустроенным общественным пространством. В проектах сразу закладывается общая современная инфраструктура.

Также в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе активно ведется работа по расселению аварийного жилья. С 2019 года в новые квартиры переехали 5302 человека. Это жители 330 домов, которые были признаны аварийными до начала 2017 года.

Как докладывает региональный департамент строительства, ЖКХ и ТЭК, с начала 2024 года Костромская область уже ввела в эксплуатацию 93,5 тысячи кв метров жилых домов.

Жилой дом(2024)|Фото: Накануне.RU

Обеспеченность жильем в среднем на одного жителя в Костромской области составляет 33,8 кв метров, что на 12,3% выше среднего показателя в ЦФО.

Теги: жилье, регионы-лидеры, файзуллин, цфо, нацпроекта жилье и городская среда


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