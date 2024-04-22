Глава Тюменской области поблагодарил главу МЧС за спасателей

Губернатор Тюменской области Александр Моор от имени себя и жителей региона поблагодарил всех сотрудников МЧС, которые выполняют очень важную работу.

"Только по руслу реки Ишим группировка ведомства насчитывает больше 630 человек, почти 60 единиц техники и 17 плавательных средств. Профессиональные спасатели приехали к нам из разных регионов. Это настоящие бойцы, которые работают на самых ответственных участках, живут порой в спартанских условиях", - написал Моор в своем telegram-канале.

Моор во время совещания правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации паводка поблагодарил главу МЧС Александра Куренкова за внимание к Тюменской области.

Ранее в Тюменской области поступило 69 заявлений от жителей Казанского, Ишимского районов и Ишима, дома которых были подтоплены. Об этом сообщил губернатор Александр Моор. Выплаты уже получили 34 человека. Остальные будут отработаны в ближайшее время.

"Напомню, что выплачиваем по 50 тыс. рублей на первоочередные нужды. Ущерб определим позже и сделаем соответствующие выплаты. В Тюменской области сейчас подтоплены 18 населенных пунктов. Эвакуировано более 3,5 тыс. человек. 400 жителей разместились в пункты временного размещения", - сообщил губернатор.

Уровень воды в реке Ишим утром 22 апреля достиг 10 метров 64 сантиметров. Обновлен исторический максимум.