Россия вложила в экономику Азербайджана $6 миллиардов

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели встречу. Озвучены показатели экономического сотрудничества двух стран.

"Все хорошо знают, что Ваш отец сыграл очень значимую роль, возглавлял правительственную комиссию, многократно выезжал на стройку. По сути, он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. Мы это не только знаем – мы это помним и очень благодарны ему, храним память об этом", - цитирует Путина пресс-служба Кремля.

Товарооборот двух стран достиг более $4 млрд. $6 млрд составляют российские инвестиции в экономику Азербайджана, уточнил Путин. Президент Азербайджана в ответ заметил, что в Азербайджане ценят то отношение к памяти Гейдара Алиевича, "которое видим и в российском руководстве, а также среди общественности".

"Как Вы отметили, повестка дня достаточно обширная. Там присутствует в том числе и транспортный компонент, мы сегодня это обсудим. Проект международного транспортного коридора "Север – Юг", объединяющий наши страны и наших партнёров, имеет глобальное значение для безопасности грузоперевозок и для стимулирования торговых отношений между многими странами", - сказал Алиев.