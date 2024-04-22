В Свердловской области отменен "Бессмертный полк"

В Свердловской области отменили шествие "Бессмертного полка".

По соображениям безопасности от акции в этом году решили отказаться, сообщил "КП-Екатеринбург" заместитель губернатора Азат Салихов.

Напомним, после трагедии в "Крокус Сити Холе" власти Свердловской области ввели запрет на проведение массовых мероприятий - с 23 марта до 13 мая. В связи с этим многие концерты и выставки были перенесены. Например, Международная туристическая выставка "ЛЕТО-2024", которая должна была пройти в Екатеринбурге 29-30 марта.