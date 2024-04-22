На Украине собрались перезахоронить Бандеру и Шухевича

Останки лидеров украинских националистов Степана Бандеры и Романа Шухевича могут быть перезахоронены на будущем военном мемориальном кладбище в Киевской области.

Читайте также: Медведев прокомментировал идею создать орден Степана Бандеры

"Будет определен орган, возможно, украинский институт национальной памяти, который будет давать подтверждение, подлежат ли лица чествованию на Национальном военном мемориальном кладбище и могут быть перезахоронены", - приводит РИА Новости сообщение замдиректора украинского национального военного мемориального кладбища Ярослава Старущенко.

Напомним, Степан Бандера был лидером Организации украинских националистов (запрещена в России), одним из инициаторов создания Украинской повстанческой армии (запрещена в России). В 1941 г. организовал подготовку вооружённого националистического подполья к восстанию и войне против СССР совместно с нацистской Германией.