22 Апреля 2024
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Общество Астраханская область

На празднование 300-летия со дня рождения поэта Махтумкули Фраги в Астраханскую область прибыла туркменская делегация

В Астраханскую область прибыла с визитом делегация во главе с заместителем Министра образования Туркменистана Александром Амановым. Представители туркменистанского ведомства, деятели культуры и школьники из Ашхабада принимают участие в праздновании 300-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Востока Махтумкули Фраги. Об этом сообщают в региональном министерстве внешних связей.

После церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь славы» в Братском саду Астрахани члены делегации отправились в село Фунтово Приволжского района. В местной средней школе имени Махтумкули Фраги торжественным концертом открылись праздничные мероприятия, приуроченные к памятной дате.

От имени правительства Астраханской области собравшихся приветствовала министр образования и науки региона Мария Шалак. Она отметила, что наследие великого поэта играет важную роль в укреплении дружбы и взаимопонимания между Астраханской областью и Туркменистаном.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Заместитель Министра образования Туркменистана Александр Аманов поздравил присутствующих с началом мероприятий, посвященных 300-летию Махтумкули Фраги, и выразил благодарность руководству Астраханской области за гостеприимство.

(2024)|Фото:astrobl.ru

Консул Туркменистана в Астрахани Гадам Иламанов заметил, что Туркменистан и Россия имеют долгую историю сотрудничества, основанного на уважении и взаимопонимании. По мнению дипломата, открытие в селе Фунтово школы имени Махтумкули Фраги, построенной по решению Президента Туркменистана, – это символ дружбы двух народов. Учащиеся школы не только постигают азы знаний, но и учатся ценить культуру и традиции российского и туркменского народов.

(2024)|Фото:astrobl.ru

Теги: турмения, 300-летие со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги


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