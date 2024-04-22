Путин подписал закон о штрафах до 600 тысяч за неправильное обращение с навозом

Владимир Путин подписал закон, который устанавливает штрафы до 600 тыс. руб. за неправильное обращение с навозом, если это привело к возникновению эпидемии.

На рассмотрение законопроекта ушло два года. В 2022-м его внесли в Госдуму вице-спикер палаты Алексей Гордеев и председатель комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин. Изначально документ предполагал штрафы за несоблюдение требований перевозки, хранения и реализации побочных продуктов животноводства на суммы от 30 тыс. руб. до 450 тыс. руб.

Побочные продукты животноводства – это не только навоз, но и помет, подстилка и стоки.