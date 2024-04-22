22 Апреля 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

На Урале автомобиль насмерть сбил 13-летнюю девочку с собакой

В поселке Белокаменный Асбестовского района произошло ДТП, в результате которого погибла 13-летняя девочка, выгуливавшая собаку. О трагедии сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Все произошло в минувшее воскресенье около 19.30, когда водитель "Хендай Крета" отвлекся от управления, съехал вправо с дороги и наехал на ребенка с собакой, а после и на дерево. Осознав произошедшее, водитель покинул место ДТП.

От полученных травм 13-летяя девочка и собака скончались на месте, до прибытия бригады медиков. Как позднее установили Госавтоинспекторы, погибшая являлась местной жительницей. Школьница пошла выгуливать собаку, двигалась по обочине навстречу автомобилю, световозвращающие элементы на одежде ребенка отсутствовали.

ДТП в поселке Белокаменный Асбестовского района(2024)|Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области

Виновник ДТП был найден в кратчайшие сроки - им оказался местный житель 2002 г.р., имеющий стаж вождения 3 года. Медосвидетельствование показало, что тот был пьян - 0,508 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Полицейским он пояснил, что за час до аварии выпил 0,5 л. водки, а после сел за руль, чтобы забрать друга. Во время вождения отвлекся на телефон, а когда посмотрел на дорогу, увидел девочку, допустил на нее наезд, после чего продолжил движение до места проживания знакомого.

Мужчина привлечен к ответственности по ч.1 ст.12.37, ч.1 ст.12.2 КоАП РФ, владелец автомобиля по ч.2 ст.12.8 КоАП РФ. По факту ДТП сотрудники полиции проводят расследование, возбуждено уголовное дело по ст.264 УК РФ, гражданин задержан.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что управление транспортом в состоянии опьянения недопустимо, также как и отвлечение внимания на телефон. ГИБДД призывает граждан сообщать в дежурную часть полиции по телефонам 02 или 102 о фактах нетрезвого вождения и лицах, создающих угрозу безопасности дорожного движения, а также здоровью и жизни людей.

Теги: ДТП, Белокаменный, ребенок, собака


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