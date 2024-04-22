В Новой Гвинее заявили, что не ели дядю Джо Байдена

Премьер-министр Папуа-Новой Гвинеи Джеймс Марапе прокомментировал высказывания президента США Джо Байдена о том, что жители этого архипелага могли съесть дядю главы государства во времена Второй мировой войны.

Марапе заявил, что его страна не заслуживает клейма каннибалов, которое возникло из-за высказывания Байдена. Он добавил, что США стоит "зачистить Тихоокеанский регион от остатков Второй мировой войны, которые появились там по воле Вашингтона".

"Замечания президента Байдена, возможно, были оговоркой; однако моя страна не заслуживает того, чтобы ее называли таковой", - заявил премьер-министр.

США пытаются вновь закрепиться в регионе, в прошлом году они подписали соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Новой Гвинеей на фоне конкуренции за влияние в регионе с Китаем, у которого есть пакт о безопасности с соседними Соломоновыми островами.

Министр иностранных дел Китая Ван И встретился с Марапе в столице Порт-Морсби в воскресенье, чтобы наладить более тесные экономические связи, а премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе прибывает на этой неделе, чтобы почтить память истории Второй мировой войны.

На прошлой неделе Байден рассказал, что его дядя во времена Второй мировой пропал без вести, совершая рейс в районе Новой Гвинеи. По мнению американского президента, тело дяди так и не было найдено, возможно, из-за каннибалов.