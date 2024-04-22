На Украине исчез предполагаемый координатор подрыва "Северных потоков"

Бывший полковник ВСУ Роман Червинский, которого СМИ называли координатором подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2", исчез на Украине.

Адвокаты утверждают, что его похитили, сообщает РИА Новости. По их словам, 19 апреля истек срок содержания Червинского в СИЗО города Кропивницкого, но суд отказался рассматривать его дело и не назвал дату следующего заседания. После этого Червинского снова отвезли в изолятор, но к нему не пустили ни жену, ни адвокатов. Где он сейчас находится, защитникам неизвестно.

Червинского задержали в апреле 2023 года по обвинению в превышении должностных полномочий. По версии СБУ, из-за действий экс-полковника стал возможен обстрел аэродрома Канатово в Кировоградской области в июле 2022 года.

Напомним, издание The Washington Post сообщило, что украинский полковник Роман Червинский якобы руководил логистикой и поддержкой команды из шести человек, которая арендовала парусник под вымышленными именами и использовала глубоководные водолазное снаряжение для установки зарядов взрывчатки на газопроводах.

Также СМИ сообщали, что Киев является главным подозреваемым в диверсии на "Северных потоках". Якобы после совместного расследования ZDF и Der Spiegel у немецкого следствия не осталось сомнений, что это была операция ВСУ при поддержке западных союзников.