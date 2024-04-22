ТМК презентовала документальный фильм к 90-летию Синарского трубного завода

Трубная металлургическая компания (ТМК) отметила 90-летие Синарского трубного завода (СинТЗ) выпуском документального фильма. Презентация киноленты "СинТЗ: синарский сплав" состоялась на учебно-информационном участке TubeHiTech.

Как сообщает пресс-служба ТМК, на премьеру собрались руководители СинТЗ, представители областных и муниципальных органов власти, а также сотрудники завода. Документальный фильм, длительностью 25 минут, рассказывает историю СинТЗ с момента его основания до наших дней. Завод стал градообразующим предприятием в Каменск-Уральском городском округе и начал выпускать продукцию в 1934 году. За все годы завод неоднократно проходил реконструкцию и модернизацию, а в 2009 году на его базе было создано подразделение ТМК-ИНОКС, которое занимается производством высокоточных труб из нержавеющих марок стали.

В фильме подчеркнуты значимые достижения в производстве СинТЗ и ТМК-ИНОКС, а также рассматриваются проекты, имеющие социальную значимость, например, профориентационная деятельность и организация трудовых династий на заводе. Отдельный раздел фильма посвящен активной работе Учебного полигона, Корпоративного университета ТМК2U и Учебно-информационного участка TubeHiTech. В процессе съемок принимали участие руководители, сотрудники и ветераны СинТЗ.