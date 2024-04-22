Губернатор Алиханов назвал Канта и Калининградскую область "русским трофеем"

37-летний губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал философа Иммануила Канта "русским трофеем".

"Кант для нас - это русский трофей. Как все, что вы видите в Калининградской области", - заявил глава региона, выступая на Кантовском конгрессе, посвященном 300-летию философа.

Алиханов продолжил мыслью о том, что "любой рачительный хозяин должен разобраться" с полученным "наследством". Также он в сослагательном наклонении порассуждал о Семилетней войне: если бы, мол, та закончилась иначе, то "Восточная Пруссия стала бы нашей уже тогда".

Свое высказывание губернатор подытожил так: "Не все мои философствования заканчиваются успешно".

Иманнуил Кант – один из самых видных философов эпохи Просвещения, почти всю жизнь проживший в Кенингсберге. При этом, не покидая город, он успел побывать подданным не только прусского императора, но и российской императрицы – во время упомянутой Семилетней войны Кенигсберг на несколько лет перешел под контроль Российской империи. Впрочем, затем был возвращен Пруссии, и уже в этот период Кант написал свои основные работы.