22 Апреля 2024
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Фото: Транснефть – Сибирь

Нефтепроводчики завершили укладку подводного участка трубопровода через Обь в ХМАО-Югре

"Транснефть – Сибирь" завершила укладку подводного участка (дюкера) перехода магистрального нефтепровода (МН) Сургут – Полоцк через реку Обь (ХМАО-Югра). Цель работ – повышение надежности, обеспечение промышленной и экологической безопасности в процессе эксплуатации МН, сообщили Накануне.RU в компании.

Замена подводного перехода проводится в рамках плановой реконструкции участка трубопровода общей протяженностью 1872 м. Прокладка дюкера под руслом реки производилась методом наклонно-направленного бурения параллельно действующему МН. В ходе строительно-монтажных работ выполнена сварка подводного участка трубопровода с последующим протаскиванием через ранее сформированную скважину под русловой частью.

В ходе работ применен инновационный метод изоляции сварного соединения - установка термоусаживающейся манжеты "впотай". Такой способ обеспечивает сохранность изоляции при протаскивании дюкера. Кроме того, для повышения надежности использована труба диаметром 1220 мм с толщиной стенки 21 мм повышенного класса прочности с усиленным типом изоляционного покрытия – 7 мм со специальной разделкой кромок.

Дюкер успешно обследован методом "сухой протяжки" с использованием внутритрубного магнитного инспекционного прибора с целью выявления дефектов металла труб, аномалий поперечного, продольного шва.

"Для контроля качества сварных стыков трубопровода проведен ультразвуковой, рентгенографический и визуальный контроль, а также дублирующий рентгенографический контроль сварных стыков. Дефекты не зарегистрированы, что позволяет гарантировать надежность трубы при её дальнейшей эксплуатации", – отметил заместитель начальника Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов АО "Транснефть – Сибирь" Сергей Козлов.

Работы по замене подводного перехода МН Сургут – Полоцк ведутся строго в соответствии с требованиями проектных решений, пожарной и промышленной безопасности, охраны труда, производственного и строительного контроля "Транснефть". Подключение нового участка к системе МН планируется по завершении всего комплекса строительно-монтажных работ в рамках замены участка линейной части.

Теги: трубопровод, транснефть сибирь, обь


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