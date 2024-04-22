Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с избиением мигрантами Героя России

Следователи по поручению главы СК России Александра Бастрыкина выяснят обстоятельства драки между мигрантами из Средней Азии и Героем России, сообщается в Telegram-канале ведомства.

По данным СК, в соцсетях появилась информация, что в деревне Вырубово Московской области мигранты переехали на тракторе, а затем избили мужчину, являющегося Героем России. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Московской области провести процессуальную проверку по данному инциденту и представить доклад.

В ноябре прошлого года Бастрыкин на время отстранил от должности руководителя следственного управления СКР по Самарской области Марата Галиханова. Глава ведомства раскритиковал работу следователей из-за расследования уголовных дел, связанных с преступлениями мигрантов.