ХК "Автомобилист" объявил о продлении контракта с форвардом Каштановым

Екатеринбургский ХК "Автомобилист" объявил о продлении на два года контракта с молодым нападающим Артемом Каштановым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, соглашение носит трехсторонний характер. По нему 19-летний форвард сможет выступать за команды системы "Автомобилиста" в МХЛ, ВХЛ и КХЛ.

Артем Каштанов дебютировал в составе МХК "Авто" в 2021 году. В прошлом сезоне состоялся его дебют в ВХЛ, а в нынешнем молодой нападающий впервые сыграл в КХЛ за "Автомобилист". В матче против казахского "Барыса" он забросил свою первую шайбу в Континентальной хоккейной лиге, а затем отличился и в Кубке Гагарина, став автором одной из шайб в ворота магнитогорского "Металлурга".

Всего за "Автомобилист" Каштанов провел 38 матчей. В этом сезоне он впервые в истории клуба выиграл вместе с командой бронзовые медали КХЛ.

Напомним, ранее главный тренер екатеринбургского клуба Николай Заварухин был награжден знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени.