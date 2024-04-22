В Казахстане могут запретить участие в азартных играх тем, кто младше 25

В Казахстане мажилис (нижняя палата) парламента одобрил в первом чтении поправки в законодательство по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности. Они предусматривают запрет на участие в азартных играх для лиц до 25 лет.

Среди других предложений – запрет наружной рекламы букмекерских контор и тотализаторов на зданиях, сооружениях и транспортных средствах, а также в средствах массовой информации, пишет ТАСС.

Дата следующего рассмотрения не назначена.