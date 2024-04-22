Россельхознадзор нашел на птицефабрике в Тюменской области яйца из будущего

Управление Россельхознадзора во время проверки обнаружило на птицефабрике "Пышминская" более 40 нарушений требований ветеринарного законодательства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В их числе - "яйца из будущего". Было установлено, что птицефабрика производит продукцию с неверными датами выработки.

Так, например, во время осмотра яйцеклада №1, который состоялся 19 марта текущего года, было установлено, что на маркировках упакованных яиц указаны даты сортировки и упаковки 20 марта, 21 марта, 22 марта. Не было производственных ветеринарно-сопроводительных документов. Несоответствующая фактическому производству продукции маркировка приводит к изменению сроков годности, что является недопустимым, отмечают в ведомстве.

Кроме того, птиц кормили кормами, не прошедшими термическую обработку, а на территории птицефабрики обитает синантропная птица, что может послужить причиной возникновения гриппа.

В феврале 2023 года после аналогичной проверки птицефабрике было предписано устранить ветеринарные нарушения, однако новая проверка показала, что предприятие этого не сделало.

В итоге 10 апреля птицефабрику привлекли к административной ответственности. Сумма штрафа может составлять более миллиона рублей, однако в точную сумму штарфа в ведомстве не назвали.