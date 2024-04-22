Дуров: Telegram — самое скачиваемое мобильное приложение в Китае для Android

Глава Telegram Павел Дуров прокомментировал сообщения о том, что власти Китая потребовали от Apple удалить мессенджер из китайской версии магазина приложений AppStore. При этом Telegram заблокирован в КНР с 2015 года.

"По данным Google Play, Telegram — самое скачиваемое мобильное приложение в Китае для Android. Для доступа к Telegram в Китае требуется VPN, но китайцы умны — им нравится Telegram, и они находят способ его использовать. На прошлой неделе Китай заставил Apple удалить такие приложения, как Telegram, из своего китайского AppStore. Мы не заметили никакого снижения количества загрузок из Китая — и я не думаю, что Telegram был главной целью этого изменения", - пишет Дуров.

Он полагает, что таким образом китайские власти пытаются давить на саму Apple, заставляя граждан отказываться от американской техники в пользу Android-смартфонов китайского производства, таких как Xiaomi.

"В отличие от iPhone, большинство телефонов Android позволяют загружать приложения вне магазинов приложений (например, прямую версию Telegram), поэтому все больше пользователей из Китая перейдут на Android", - полагает Дуров.

Он считает, что Apple "в очередной раз ударила сама себя по ноге своей централизованной политикой приложений "огороженного сада".