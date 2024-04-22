Житель Ревды осужден на 7 лет за убийство соседа, якобы домогавшегося его дочери

Жителя Ревды приговорили к семи годам лишения свободы за убийство соседа.

Преступление произошло 16 июля прошлого года, когда осужденный праздновал свой день рождения во дворе дома. Компания выпивала, а после окончания праздника, мужчина ушел к себе в квартиру. Спустя некоторое время к нему пришла его несовершеннолетняя дочь и рассказала "о некорректных действиях" соседа по отношению к ней. Тогда осужденный взял кухонный нож и вышел в подъезд в поисках обидчика дочери.

Встретив соседа, осужденный нанес ему 16 ударов ножом в область груди, головы и верхних конечностей. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

Ревдинский городской суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство"и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.