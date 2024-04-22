Суд арестовал обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке

Суд арестовал до 18 июня Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о парковке.

Во время заседания адвокат просил домашний арест, а также переквалификации уголовного дела на менее тяжкую статью "Убийство по неосторожности".

Аббасов на суде заявил, что случайно зарезал байкера. Он отказался признавать вину в намеренном убийстве. Подсудимый также попросил не наказывать его братьев, которые помогали ему в бегах. По его словам, родственники под конец сами хотели сдать его полиции, но он умолял их этого не делать, пишет Shot.

Адвокат заявил, что родственники Аббасова хотели сдать его полиции, однако "получилось, что они сбежали".

Следователь на суде сообщил, что по пути в Ростовскую область, где Шахин с братьями планировали скрываться от полиции, они успели совершить еще несколько преступлений. Позже им будет дана правовая оценка.

Также, по информации телеграм-канала, сейчас проверяется обувной бизнес Аббасовых. По данным СК, в незаконной схеме была задействована вся семья.

Напомним, 17 апреля на юго-востоке Москвы из-за замечания о парковке произошла драка, закончившаяся смертью одного из ее участников. По версии следствия, 21-летний водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома на улице Краснодарской. 24-летний местный житель осудил такое поведение приехавшего. В ответ водитель избил оппонента и не менее одного раза ударил ножом в область живота, после чего скрылся. Пострадавший умер в больнице.

Фотографии фигуранта и других участников драки были загружены в систему распознавания лиц. Их объявили в федеральный розыск. Спустя два дня подозреваемых задержали.