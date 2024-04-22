В России пресс-секретарь Meta* получил шесть лет колонии

Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор директору по коммуникациям Meta Platforms Inc.* Энди Стоуну** за оправдание терроризма.

Он получил шесть лет колонии общего режима, приводит РИА Новости решение судьи Романа Кифоренко.

Следственный комитет России считает, что в 2022 г. Стоун как директор Meta* по коммуникациям временно разрешил публиковать в принадлежащих компании соцсетях призывы "к убийствам и насилию" в отношении граждан России. Разрешение, которое идет вразрез с правилами соцсетей, дали пользователям из Украины, Грузии, Польши и Прибалтики. Были разрешены призывы к насилию по отношению к российским участникам СВО, а также руководителям России и Белоруссии, напоминает РБК. За это соцсети Facebook и Instagram, принадлежащие Meta*, были в России заблокированы.

*Meta – американская компания, признанная российским судом экстремистской организацией, запрещена в РФ

** Внесен в перечень террористов и экстремистов