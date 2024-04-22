В Пермском крае ожидают половодье

В Пермском крае ожидают половодье, передает корреспондент Накануне.RU.

Неблагоприятный прогноз по паводку дали синоптики пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С 22 по 24 апреля в реке Яйве уровень воды у гидрологического поста База может повыситься до отметки 500 сантиметров.

В этом случае, по оценкам синоптиков, есть риск затопления жилых домов и производственных объектов, придомовых территорий и участков автодороги в Яйве Александровского района.