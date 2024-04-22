Электрика из Екатеринбурга подозревают в убийстве сожителя экс-супруги, якобы избившего его дочь

35-летнего жителя Екатеринбурга подозревают в убийстве сожителя своей бывшей супруги. Накануне с мужчиной связалась его 14-летняя дочь, которая сказала, что новый парень матери побил ее, после чего подозреваемый якобы и решил отомстить.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР, трагедия произошла 21 апреля в одном из домов по улице Минометчиков в Екатеринбурге. По версии следствия, мужчина пришел разбираться с 29-летним обидчиком дочери, и во время ссоры нанес ему множественные ножевые ранения. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

По словам начальника пресс-службы областного главка Валерия Горелых, этим же вечером подозреваемый сам пришел в полицию, где рассказал о произошедшем.

"Выехавший по указанному адресу наряд полиции действительно обнаружил на площадке 5 этажа тело убитого. Подозреваемый признал свою вину. Установлено, что задержанный работал электриком и ранее был неоднократно судим", - добавил полковник.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". На данный момент устанавливаются все детали произошедшего. Назначены необходимые судебные экспертизы. Решается вопрос о предъявлении подозреваемому обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения.