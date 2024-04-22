ЧОПовцу из Екатеринбурга грозит 15 лет колонии за убийство коллеги на рабочем месте

В Екатеринбурге передано в суд уголовное дело сотрудника ЧОП. Охранник жестоко расправился с коллегой прямо на работе.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь на 1 декабря 2023 года. Два ЧОПовца находились на рабочем месте в одной из средних школ уральской столицы. Вместо того, чтобы нормально работать, они по неизвестному поводу распивали алкогольные напитки.

В разгар посиделок между мужчинами произошла ссора. Как затем установило расследование, один из охранников нанес своему коллеге не менее 82 ударов руками, ногами и ведром для мытья полов по голове и телу. В результате пострадавший получил многочисленные травмы и скончался в медучреждении.

Сейчас следствие завершено, уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Как отметили в прокуратуре, охраннику-убийце грозит до 15 лет лишения свободы.