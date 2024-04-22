22 Апреля 2024
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Политика В России Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Игорь Бабушкин на заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России сообщил о расширении взаимодействия региона с китайскими партнерами

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин принял участие в заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России под председательством Сергея Лаврова.

"Обсудили с коллегами развитие межрегионального сотрудничества с Китаем", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области.

Сегодня отношения между Россией и Китаем находятся на беспрецедентно высоком уровне. И регионам отводится важная роль в их укреплении.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

"У нас есть положительный опыт сотрудничества с китайскими партнерами. Действует соглашение с провинцией Хэнань. В Астраханской области работают компании с китайским капиталом, одна из которых является резидентом ОЭЗ «Лотос». Некоторые наши компании производят в Китае оборудование по собственным технологиям и реализуют его на российском рынке. Астраханские предприятия закупают сырье у китайских производителей. Мы в свою очередь экспортируем шерсть в КНР. Идет сотрудничество по линии вузов, налажены творческие контакты. Перспективы для дальнейшего взаимодействия с Китаем значительные. Будем его расширять во всех сферах", - заверил Игорь Бабушкин.

(2024)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: сотрудничество с китаем, сергей лавров, игорь бабушкин, медрегиональное сотрудничество


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