Страны НАТО могут передать Украине системы ПВО Patriot

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что разные страны Североатлантического альянса в ближайшее время могут передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot.

Столтенберг отметил, что страны альянса работают с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чтобы они ускорили производство систем ПВО, ракет-перехватчиков и снарядов, пишет ТАСС.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* выразил мнение, что Украину ждет трудный период как в зоне специальной военной операции, так и во внутриполитическом блоке.

"Проблемы с середины мая будут", - сказал Буданов*.

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов