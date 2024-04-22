Страны НАТО могут передать Украине системы ПВО Patriot
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил о том, что разные страны Североатлантического альянса в ближайшее время могут передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot.
Столтенберг отметил, что страны альянса работают с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, чтобы они ускорили производство систем ПВО, ракет-перехватчиков и снарядов, пишет ТАСС.
Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* выразил мнение, что Украину ждет трудный период как в зоне специальной военной операции, так и во внутриполитическом блоке.
"Проблемы с середины мая будут", - сказал Буданов*.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов