В Тюменской области приступили к выплатам пострадавшим от паводка

В Тюменской области поступило 69 заявлений от жителей Казанского, Ишимского районов и Ишима, дома которых были подтоплены. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор.

Выплаты уже получили 34 человека. Остальные будут отработаны в ближайшее время.

"Напомню, что выплачиваем по 50 тысяч рублей на первоочередные нужды. Ущерб определим позже и сделаем соответствующие выплаты. В Тюменской области сейчас подтоплены 18 населенных пунктов. Эвакуировано более 3,5 тысяч человек. 400 жителей разместились в пункты временного размещения", - сообщил губернатор.

Напомним, что для получения выплаты никаких документов собирать не нужно - для получения помощи достаточно просто подать заявление. Заявление о выплате в 50 тысяч рублей на первоочередные нужды можно оформить в пункте временного размещения, в учреждении соцобслуживания по месту жительства, в МФЦ, на портале Госуслуг.

Для получения выплаты при себе необходимо иметь паспорт и реквизиты банковского счета.

Предоставление материальной помощи за утраченное имущество первой необходимости и на восстановление жилых помещений рассмотрят после комиссионного обследования жилых помещений.