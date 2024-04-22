Мужчины, селяне, люди в возрасте: кто в России больше поддерживает возвращение смертной казни

Лишь чуть больше половины россиян (53%) поддерживают идею снятия моратория на смертную казнь. При этом 39% не поддерживают возвращение высшей меры наказания, таковы данные опроса, проведенного 5-11 апреля социологической группой Russian Field.

"За возвращение смертной казни чаще выступают жители малых городов и сел и мужчины. Среди молодежи 18-29 лет 60% не поддержали бы восстановление этой меры наказания. С возрастом доля противников введения смертной казни значительно снижается. Аналогично поддержка казни снижается от менее обеспеченных к более обеспеченным респондентам", - подводят итоги социологи.

Тех, кто поддерживает восстановление смертной казни, спросили о преступлениях, за которые они считают возможным приговаривать к смерти. 57% назвали педофилию, 56% - убийство, 46% - терроризм. Несколько реже опрошенные поддерживают смертную казнь за изнасилование (23%), серийные убийства (22%), воровство/коррупцию (13%) и государственную измену (13%).