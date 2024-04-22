Ехал по встречной полосе: МВД провело проверку инцидента с начальником ГУМЧС по Чечне

ГУ МВД по Северному Кавказу провело проверку по факту инцидента, произошедшего на КПП "Герзельский мост". 14 апреля на этом пункте на границе между Чечней и Дагестаном попытались задержать начальника ГУ МЧС Чечни Алихана Цакаева.

Как заявили в полиции, джип Цакаева ехал по встречной полосе, создавая угрозу для участников движения. На требования инспекторов остановиться он не реагировал и предпринял попытку скрыться. Когда автомобиль министра МЧС Чечни принудительно остановили, Цакаев продолжил вести себя неадекватно, ругался в адрес полиции матом. На требования прекратить противоправное поведение и показать документы министр также не реагировал, утверждают в МВД. В отношении него применили силы и спецсредства (наручники), он при этом нанес несколько ударов правоохранителям.

Как сообщили в МВД, результаты проверки направят в СК, где им дадут юридическую оценку.

Ранее о жестком задержании главы МЧС Чечни Алихана Цакаева сообщили СМИ. По данным телеграм-канала Baza, 14 апреля несколько сотрудников полиции в жесткой форме вытащили министра из черного внедорожника у ФКПП "Герзель" и положили лицом в асфальт. Через некоторое время он был отпущен, медосвидетельствование не проводили.

Цакаева, по предварительным данным, остановили за пьяное вождение без документов. Его якобы отпустили после приезда силовиков из Чечни.

Ранее глава ЧР Рамзан Кадыров назвал этот инцидент "постыдной провокацией" и призвал власти Дагестана "гнать с треском" силовиков, причастных к задержанию. Глава Дагестана Сергей Меликов, в свою очередь, призвал участников процесса предоставить дело правоохранителям.