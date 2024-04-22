Челябинские экстремалы откроют новый сезон на Кубке RCC Extreme

В следующий понедельник, 29 апреля, на площадке у ледовой арены "Трактор" пройдет "Кубок города Челябинска RCC Extreme".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, в рамках открытых соревнований свои навыки в дисциплинах "самокат стрит", "самокат парк", "ВМХ стрит", "ВМХ парк" и "скейтборд стрит" смогут показать все желающие от 6 лет. Участие в состязаниях не предполагает взносов, главное требование к участникам – наличие защитной экипировки. По словам организаторов, эти соревнования дадут старт новому сезону экстремальных видов спорта на площадке у ледовой арены "Трактор".

"Открытие прошлого сезона было приурочено к началу календарного лета, но в этом году решили не ждать июня, и это правильно: еще лежали сугробы, а дети приезжали в скейт-парк с лопатами, чтобы расчистить рампы и хоть час, но покататься. А сейчас, когда установились плюсовые температуры, площадка не пустует в любое время дня. Уверен, что райдеры активно готовятся к городским соревнованиям", - рассказал директор МБУ "Спортивный город" Челябинска Андрей Деркач.

Кубок RCC Extreme проводится дважды за сезон для того, чтобы райдеры могли оценивать эффективность тренировочного процесса и видеть свой спортивный рост в дисциплине. Расписание соревнований уже составлено: регистрация участников стартует утром, последние квалификационные заезды пройдут во второй половине дня. При этом участники распределены по возрастным группам таким образом, чтобы выступающие могли не ждать результатов до конца финальных выступлений. Кроме того, организаторы традиционно позаботились о болельщиках и гостях мероприятия.

"На протяжении всего мероприятия для гостей будут работать фотозона, зона свободного граффити и фудкорт. Мы запланировали проведение розыгрыша призов, а также интерактивов для всех посетителей мероприятия. За настроение на площадке будет отвечать профессиональный ди-джей. Кроме того, горожане смогут проверить свою устойчивость на балансбордах и познакомиться с кастомайзингом: в этот день художники в режиме реального времени будут превращать предметы гардероба и аксессуары в уникальные изделия. Принять участие может любой желающий", - отметила организатор "Кубка города Челябинска RCC Extreme" Елена Конева.

Известно, что предстоящий сезон, который открывают городские соревнования, будет наполнен событиями. На площадке запланированы бесплатные мастер-классы от ведущих челябинских спортсменов, кроме того, своим мастерством с челябинскими райдерами поделятся звезды экстрима из крупных городов страны. А кульминационным событием сезона станет спортивный праздник, посвященный Дню рождения Челябинска.

Стоит отметить, что осенью 2023 года площадка RCC Extreme в Челябинске впервые приняла всероссийские соревнования "Первенство андеров" в дисциплине BMX Freestyle. За звание чемпионов в дисциплине сразились сильнейшие спортсмены страны в возрасте от 19 до 22 лет.

Скейт-парк RCC Extreme доступен для свободного посещения в течение всего сезона. В день мероприятий доступ на площадку осуществляется при наличии защитного шлема. В зону для профессионального катания допускаются лица, достигшие 14 лет (при наличии паспорта).