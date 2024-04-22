В ДНР наемник из Грузии получил срок за борьбу против армии России

В ДНР заочно наказан наемник из Грузии за участие в боях против армии России.

Речь идет о 24-летнем солдате военизированного формирования "Грузинский национальный легион" Левоне Айрапетяне. Он признан виновным по части третьей статьи 359 УК РФ "Участие наемника в вооруженном конфликте". Айрапетян наказан 14 годами колонии строгого режима, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры ДНР.

Есть в схожих формированиях и представители других государств. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил 15 апреля об ударе армии России по расположению французских наемников в подконтрольном Украине Славянске.

"Прилетело в "располагу", где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ CAESAR в помощь бандеровцам", - сказал Лебедев.