Забег "Майская гроза" в Екатеринбурге пройдет уже в конце недели

В Екатеринбурге определились с датой и маршрутом забега серии "Европа-Азия" – "Майская гроза". Спортивное мероприятие пройдет 28 апреля с участием более 3 тыс. легкоатлетов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, маршрут забега пройдет через ЦПКиО. Участникам предлагают две дистанции - в 5 и 10 км, а для самых маленьких спортсменов от года до 12 лет организаторы подготовили маршрут в 800 м.

Получить стартовый пакет с номером участника, фирменной экипировкой и чипом для индивидуального хронометража можно будет в ближайшую субботу 27 апреля с 10.00 до 22.00 в ТЦ МЕГА (улица Металлургов, 87). С собой потенциальным участникам необходимо иметь удостоверение личности и медицинскую справку о допуске к забегу.

Программа:

9.00 – начало работы стартового городка;

10.30 – старт дистанции KIDS 800 метров;

11.30 – старт дистанции 5 километров;

12.30 – старт дистанции 10 километров;

12.45 – награждение абсолютных победителей дистанции 5 километров;

14.00 – награждение абсолютных победителей дистанции 10 километров;

14.30 – завершение мероприятия.

Всем зарегистрированным участникам, преодолевшим дистанции, вручат памятную медаль финишера. Подробную информацию можно найти на сайте организаторов.