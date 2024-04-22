Пресс-секретаря Meta* в России могут приговорить к семи годам колонии

Обвинение просит приговорить к семи годам колонии общего режима американца Энди Стоуна по делу об оправдании терроризма. Приговор будет вынесен заочно: Стоун живет в США, является официальным представителем компании Meta*. Ранее он был объявлен российскими властями в розыск и заочно арестован. Росфинмониторинг до вынесения приговора внес Стоуна в список экстремистов и террористов.

Следственный комитет России считает, что в 2022 году Стоун как директор Meta* по коммуникациям временно разрешил публиковать в принадлежащих компании соцсетях призывы "к убийствам и насилию" в отношении граждан России. Разрешение, которое идет вразрез с правилами соцсетей, дали пользователям из Украины, Грузии, Польши и Прибалтики. Были разрешены призывы к насилию по отношению к российским участникам СВО, а также руководителям России и Белоруссии, напоминает РБК. За это соцсети Facebook и Instagram, принадлежащие Meta*, были в России заблокированы.

*Meta – американская компания, признанная российским судом экстремистской организацией, запрещена в РФ